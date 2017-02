México no aceptará imposiciones de otro país: Videgaray

Ciudad de México.- El gobierno y el pueblo de México no aceptarán disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer al otro, “no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México”, sostuvo el canciller Luis Videgaray Caso.

Lo anterior, dijo, ante las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, tema fundamental que se habrá de discutir con los secretarios estadounidenses que visitan a partir de este miércoles el país.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ratificó que “el gobierno de México, va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos”.

En ese sentido, explicó que la acción implicará un despliegue sin precedentes de información a los connacionales en la unión americana, para que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y sus derechos humanos.

Videgaray Caso agregó que se actuará por la vía jurídica con absoluto respeto al Estado de derecho en los Estados Unidos, acudiendo a las instancias jurisdiccionales, tanto para casos individuales como colectivos.

Al respecto, el funcionario federal puntualizó que la cancillería ya trabaja en distintos casos, que en su opinión representan violaciones al debido proceso, e incluso a los derechos humanos.

“Que no quede ninguna duda, México y el gobierno de México no habrán de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”, enfatizó.

Cabe recordar que hoy por la tarde arribarán a la Ciudad de México los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John F. Kelly, para una visita de trabajo.

Durante la firma del acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario de Relaciones Exteriores señaló: “creemos firmemente en que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental para la consolidación de una sociedad abierta y de un Estado democrático”.

El canciller recordó que México ha sido un promotor de los derechos humanos desde hace varias décadas, y hoy es parte de los nueve tratados universales en la materia, algunos de los cuales han sido iniciativas de la diplomacia mexicana.

El acuerdo que hoy se renueva, resaltó, da continuidad a la labor y ratifica el compromiso de México por seguir trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Aseguró, además, que es un paso claro y tangible para seguir por el camino y la protección de los derechos humanos, además de ser muestra de la apertura con la que el país enfrenta el reto en esta materia, donde el país tiene una importante asignatura pendiente.

“No estamos satisfechos en donde estamos, pero si sabemos a dónde queremos llegar, y el escrutinio y la apertura de México hacia el mundo y las instituciones multilaterales que están involucradas en la causa, son un instrumento importante para avanzar por el camino correcto”, abundó.

El documento fue signado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab. (Noticias.Terra.com.mx)