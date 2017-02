México no recibirá deportados que no sean mexicanos: Videgaray

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México ejercerá el control de sus fronteras y no recibirá a migrantes deportados de Estados Unidos que no sean mexicanos.

Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México, o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de poder exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México, sería francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, no tenemos nosotros por qué aceptarla, nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud, que es un derecho soberano de México”.

Luego de reunirse en privado, por más de tres horas, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el canciller Luis Videgaray informó que esta postura se hará patente en la reunión que sostendrá con los secretarios de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, a partir de este jueves.

“Este será uno de los temas de conversación importantes, iniciales, en el diálogo que tengamos con el Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos que nos visita a México”.

Dijo que por el momento no se tiene programado un encuentro entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump.

No hay ningún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza, no está, no es materia de discusión y no hay planes para ello”.

En el encuentro con los coordinadores parlamentarios, se acordó su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. (Noticieros.televisa.com)