Michelle Vieth revive video escándalo y acusa a Soberón

México.- En el 2004 se filtró un video donde se veía a la actriz en situaciones exuales que según ella misma comentó le perjudicaron en aquellos momentos en los que su carrera se basa en la imagen de niña inocente que había plasmado en títulos como Acapulco, cuerpo y alma. Mi Pequeña travies y Soñadoras.

Vieth siempre ha señalado como responsable de que le video viera la luz pública a su exesposo Héctor Soberón, quien por su parte lo ha negado.

Sin razón aparente, esta semana Michelle publicó una foto donde se le ve sonriente al lado de Soberón y la acompañó del siguiente mensaje.

“Ya no soy la joven con miedo 15 años menor que @hsoberon@hector_soberon dolida, temerosa, tan aturdida e intentando entender cómo después de tanto amor sucedía lo que sucedía …. MUJER si MADRE de 4 pequeños que son mi vida entera… Hoy NO TENGO MIEDO y hoy pongo un ALTO.. BASTA!! Que el señor haya decidido violar mis Derechos Humanos @CNDH en específico mis derechos sexuales tan cobardemente al decidir editar, quitar su cara y su voz y de varios videos que el mismo tomo, hacer uno solo y lucrar con el… No les da ningún derecho a INSULTARME, A DENIGRARME, A HABLAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, NI A PAGAR POR VER O VER algo reservado exclusivamente para nuestra INTIMIDAD… Este tipo de hechos y este tipo de personas hacen que en el mundo existan la PORNOGRAFIA INFANTIL, LOS VIDEOS SNUFF, VIOLACIONES GRABADAS y tantas y tantas aberraciones, violaciones, transgresiones, hacia tantos seres humanos…. Así es MUJER con todas sus LETRAS… MADRE TAMBIÉN… SIN MIEDO… Xq HACER EL AMOR es justo eso UN ACTO DE AMOR… Y no debe ni puede ser tomado de ninguna otra manera… QUIENES LO HAYAN VISTO CONTRIBUYERON Y SON PARTE DE LO LASCIVO DE ESTE MUNDO… ESE ES CASTIGO SUFICIENTE!! YO, por mi parte los lleno de BENDICIONES, YA QUE SUS ALMAS LAS NECESITAN DESESPERADAMENTE!! ENTREGÓ A DIOS COMO LO HICE DESDE EL PRIMER DÍA TENIENDO tan solo 24 años…. BENDICIONES”.

Esta situación ha provocado que mucha gente dentro y fuera del uso del espectáculo se pregunte porque tanto tiempo después, la histriona regresa a la carga con el mimso asunto. Algunos como Carmencita Salinas han comentado sobre el tema en mdedios de prensa. Esto fue lo que dijo la respetada señora:

“La quiero mucho, la quiero como a una hija, pero qué regada tan grande te diste, cómo revives una cochinada de esas, por amor de Dios, ya tiene criaturitas, no hay que revivir esas cosas, por amor de Dios; la voy a regañar, también me mando mensajes con ella, ella ya sabe que la voy a regañar porque yo nunca vi esa cosa, ni la quiero ver, pero cuando tienes bebés o hijos más grandes tiene que haber un respeto absoluto para tus hijitos y no exhibirse así”.

Por su parte Soberón ha dejado saber que piensa tomar cartas en el asunto y llevarlo si es necesario a los tribunales. Por su parte él también ha formado una familia lejos de Vieth y siente su honor mancillado, además de entender que esto le hace daño al núcleo familiar que ha creado. (TvyNovelas.com)