Miguel Herrera confirmó salida de Goltz a Boca

Ciudad de México.- Miguel Herrera, técnico de América, confirmó la salida de Paolo Goltz a Boca Juniors en Argentina y por ahora no contempla ningún refuerzo para la defensa pues confía en los jugadores jóvenes que tiene.

“Goltz ya se fue, pertenece a Boca. Trabajamos poco pero es buen muchacho y le deseamos todo el éxito. Quedaremos con los dos chicos que tenemos Edson Álvarez y Carlos Vargas, con ellos estamos más que cubiertos”, dijo el Piojo.

Herrera comentó que todavía no saben qué va a pasar con Darwin Quintero y aseguró que “mientras pertenezca al club y a mí no me digan qué hay posibilidad de salir yo lo tomaré en cuenta”.

Agregó que los jugadores que se queden en el club deberán estar al cien por ciento dispuestos para trabajar. Incluso aseguró que lo ve trabajando bien.

Las Águilas viajaron a Estados Unidos para su gira de partidos amistosos dónde se enfrentarán a Santos, Puebla, Monarcas más los duelos del Socio tour MX.

MARCHESÍN DESEÓ SUERTE A GOLTZ

Por su parte, Agustín Marchesín, le deseó éxito a su amigo, quien decidió tomar un nuevo reto.

“Obviamente uno como amigo quiere lo mejor para él. Sí él está contento uno también. Él estaba muy contento con este nuevo torneo en América pero si se le dio la oportunidad de ir a jugar tomó la decisión”, apuntó.

“Era el segundo capitán del equipo así que es un jugador muy importante, un jugador que siempre te da para adelante, siempre entrenó a la par del grupo, a sumar y siempre es importante esa jerarquía”, dijo el arquero azulcrema.

Hasta destacó el trabajo que está haciendo Darío Benedetto en Boca, quien también salió de América. “Es un jugador reconocido en Boca así que tiene nivel de selección”. (MedioTiempo.com)