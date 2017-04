Muere aficionado que fue arrojado de la tribuna

Argentina.- Desde el Hospital de Urgencias de Córdoba confirmaron que el simpatizante no respondió a los estímulos y finalmente se produjo su muerte cerebral.

Finalmente se confirmó la noticia que nadie deseaba: Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano arrojado al vacío desde la tribuna en el clásico de Córdoba sufrió la muerte cerebral esta mañana, luego de un día y medio internado.

Desde el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba evaluaron su estado al sacarlo del coma inducido, pero no respondió a los estímulos y a las 9.20 se informó su deceso.

“Ingresó con fractura y hundimiento parietal, con edema cerebral, estado de conciencia muy bajo, incluso ingresó en paro cardiorrespiratorio”, había explicado este domingo a radio Cadena 3 el subdirector del centro médico, Maximiliano Titarelli. Horas más tarde, desde el centro de salud emitieron un parte médico en el que se informaba que el cuadro del paciente es irreversible.

¿Era un hincha de Talleres con un tatuaje infiltrado en la tribuna de Belgrano como circuló en un principio? “Lo primero que quiero aclarar es que mi hijo no es hincha de Talleres, mi hijo no tiene ningún tatuaje de Talleres y mi hijo no estaba robando en la cancha, mi hijo es bien de Belgrano”, aseguró Rául Balbo, padre de la víctima.

“El problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron un hijo y en la cancha Emanuel se encontró con uno de los que lo mataron. Ahí se arma el problema y como Oscar Gómez es poco hombre, en vez de defenderse solo incitó a la violencia con todos los amigos que tenía ahí. Agredieron a mi hijo, empezaron a pegarle y le hicieron lo que todos vieron”, detalló.

“Oscar Gómez es uno de los que me mató a mi hijo en el 2012, venían haciendo picadas con otro tipo en dos autos y me lo llevaron por delante y me lo mataron a él y al amigo”, completó.

Por último, Balbo relató cómo se originó la pelea que derivó en que tiraran a su hijo de la tribuna: “En vez de defenderse, Gómez llamó a todos los amigos diciendo ‘él es hincha de Talleres, tírenlo de acá porque es hincha de Talleres’, y así terminó mi hijo”.

Horas después de lo ocurrido, Belgrano había emitido un comunicado para repudiar lo sucedido. (Goal.com)