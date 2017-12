Muse, Zoé y Molotov, estelares en Pa’l Norte

Monterrey, Nuevo León.- Con la expectativa de superar los 170 mil asistentes de este año, la séptima edición del Festival Pa’l Norte, prevista para el 20 y el 21 de abril próximos en el Parque Fundidora, tendrá en su “line up” a Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé y Molotov.

Jesús Flores Elizondo, organizador del encuentro en la Sultana del Norte, adelantó a Notimex que el elenco lo conforman más de 65 artistas, más cuatro sorpresas, que se presentarán en siete escenarios para deleite del público.

“Como todos los años, reuniendo diferentes géneros con grandes artistas nacionales e internacionales en Pal Norte, se está anunciando una parte del elenco que se ampliará cuando tengamos horarios y división de los escenarios”, mencionó.

Entre los estelares figuran Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé, Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Morat, Sebastián Yarta y Natalia Lafourcade. “Tenemos de todos los géneros, con artistas que están siendo los líderes”, expresó.

DLD, Enjambre, División Minúscula, Godwana, El Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gryffin, Autograf, Camilo VII, Monsieur Perine, Zona Ganjah, Jillionaire, SNBRN, Rey Pila, Los de Abajo, Jonaz, Costera, Paté de Fuá, Elsa y el Mar, Volován, The Knocks, Lauren Lane, La Vida Boheme, Izal, Sabino y Ghetto Kids, también actuarán en el festival.

Con ese cartel esperan despertar el interés de los fanáticos de esas expresiones musicales, como aconteció en la sexta edición llevada a cabo el 31 de marzo y el 1 de abril pasados lo que, incluso, permitió agotar los 170 mil boletos disponibles 50 días antes de esas fechas.

“Para esta edición esperamos repetir ese gran reto de agotar los boletos del festival; es la meta de este año en Pa’l Norte, pondremos a disposición la misma cantidad de boletos, la venta empieza el viernes 15 próximo en red nacional”, informó el promotor musical de Apodaca Group.

Los precios del Festival Pa’l Norte 2018 en su primera etapa, son de mil 460 pesos en zona general y de dos mil 460 en zona VIP, más cargos por servicio, lo que incluye boleto para ambos días del evento.

En la edición 2018, con siete escenarios y una extensión de terreno mayor, el evento abarcará de punta a punta el Parque Fundidora, por el costado de la avenida Madero, incluyendo un espacio adjunto al oriente del espacio ecológico, lo que supera lo realizado en años anteriores, sostuvo Flores Elizondo.