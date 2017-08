Nuevo Laredo va por concesión de ecotaxis

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo solicitará al gobierno del estado de Tamaulipas a través de un comunicado, la concesión con la cual los ecotaxis puedan circular, proyecto estancado desde hace más de 16 años tras no lograr adquirir la autorización estatal.

Emilio Girón Fernández, presidente del organismo, señaló que se carece de transporte público moderno y no cumple con la demanda que tiene la ciudad. “Vale la pena que tengamos un transporte ambulatorio, sea más económico, que le da trabajo a muchas personas porque esto no es darle la concesión a un inversionista adinerado, esto es darle la concesión como autoempleo a muchas personas que por su edad ya no les permite trabajar en algunos lugares, que tenemos escasez de trabajo”, explicó Girón Fernández.

En la ciudad hay más de 50 unidades físicas de Ecotaxis rotuladas, modelo 2014 están resguardadas en un predio en la calle Madero, entre Obregón y Allende.

“Que existan Ecotaxis me parece que puede ser bueno, lo va a determinar, estudiar y reflexionar la autoridad estatal pues le corresponde hacerlo, y estamos de acuerdo en ello, lo que queremos es ver que se hace en materia competitiva”, detalló el presidente del Consejo de Instituciones.

Actualmente son 281 concesiones de taxis los que circulan, y algunos lo hacen sin taxímetro.

“La verdad los taxis aquí están muy caros, la vez pasada me llevaron del Puente 1 a la Infonavit y me cobraron casi los 70 pesos, según sí traía taxímetro, pero pues ni modo, los tuve que pagar, según uno va en taxi para no andar peor en el camión”, explicó una residente.

ANTECEDENTES

El 4 de octubre de 2001 se hizo la primera solicitud a la Dirección de Transporte Público de Tamaulipas, dirigida por Jorge Luis Uriegas García, para una concesión de taxi ruletero.

Después de dos años, la Dirección mandó el oficio DGTyV-4459/2003 con la primera respuesta: negativa.

El 21 de diciembre del 2014 una flotilla circuló por la ciudad sin concesión, siendo agredidos supuestamente por un grupo de taxistas afiliados al sindicato. (ElManana.com.mx)