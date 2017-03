Obtiene alumno de la UAT primer lugar en Concurso Internacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por el mejor trabajo de investigación estudiantil, Aldo Josué Pavón Rocha, alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el Primer Lugar del XIX Congreso Internacional de Medicina, Cirugía y Zootecnia realizado en Acapulco, Guerrero.

El joven recibió el máximo reconocimiento por su proyecto “Prevalencia de Anaplasma platys en perros de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, en el evento que fue organizado por la Federación Canófila Mexicana (FCM) y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

En entrevista, Aldo Josué destacó que con gran orgullo representó a la UAT en este encuentro académico, que le dio la oportunidad de exponer y concursar sus proyectos, siendo muy competido por la calidad de los trabajos de estudiantes de la UNAM, la UVM, entre otras instituciones participantes.

Explicó que su proyecto consiste en un estudio de prevalencia de una enfermedad que es muy común en Victoria y el norte del país, que es transmitida por las garrapatas.

“Todas las garrapatas que se adhieren a los animales, a los perros, bovinos, caballos, pueden transmitir enfermedades. Entonces, al tener contacto con esos parásitos estamos expuestos a esas enfermedades”.

“Se trata de conocer qué tan prevalente tenemos la presencia de una bacteria transmitida por la garrapata, llamada Anaplasma, la cual causa enfermedades en la sangre, le llamamos hemoparásitos”.

Descubrió que actualmente en Victoria hay una zona de alta prevalencia en la cual se tiene que hacer hincapié y tomar medidas dentro de los programas de salud pública y control de zoonosis (infecciones o enfermedades del animal que son transmisibles al ser humano).

“La medicina veterinaria trata de cuidar la salud de los animales y del hombre, le llamamos cuidar lo que es la salud pública. En lo particular me he enfocado en cuestiones de enfermedades infecciosas en pequeñas especies; en mascotas, perros y gatos”.

“Y al momento de estar diagnosticando enfermedades infecciosas en esos animalitos, estamos previniendo que esas enfermedades pasen a las personas, es una forma de cuidar la salud de los seres humanos”, apuntó.

“La investigación siempre nos va a abrir las puertas”

Aldo Josué señaló que este certamen le permitió exponer las investigaciones que realiza como estudiante del octavo semestre y del servicio social en el área de análisis clínicos del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la FMVZ en esta capital.

“Como alumnos de veterinaria siempre tenemos un amplio campo laboral al cual dedicarnos. Y la investigación siempre nos va a abrir las puertas a muchos lugares”, añadió.

“El alumno tiene que tener interés por la investigación, por eso los invito a adentrarse a este mundo, ya que es una parte muy importante en la formación como estudiante, la cual no debemos dejar de un lado”, subrayó.

Por último, agradeció al Rector Enrique Etienne Pérez del Río porque su apoyo permite a la FMVZ ser de las más reconocidas en el país en equipamiento, laboratorios e infraestructura, y que brinda a los alumnos una formación de calidad para salir competentes al mundo laboral.

También agradeció al Director Edgar López Acevedo por ofrecer a los estudiantes más oportunidades en la actividad académica y deportiva, así como a sus maestros, y en especial a su asesora María Dolores Lopez Aguilar, porque han sido parte de su formación en la UAT. (MetroNoticias.com.mx)