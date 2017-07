Pacquiao pide a la OMB revisar su derrota ante Horn

Manila, Filipinas.- Manny Pacquiao pidió a la Organización Mundial de Boxeo que actúe a petición las autoridades deportivas de Filipinas y revise su derrota en la pelea por el título del peso welter ante Jeff Horn, alegando que no quiere ver a la industria del boxeo “muriendo por una decisión injusta y oficiada”.

Aunque Pacquiao había aceptado su derrota ante Horn, que el domingo disputó por primera vez un título mundial en la llamada “Batalla de Brisbane”, el senador filipino dijo el miércoles como que como líder y boxeador “tengo la obligación moral de mantener la deportividad, la verdad y la justicia a los ojos del público”.

El 11 veces campeón del mundo citó una petición de la Junta de Juego y Divertimentos de Filipinas al presidente de la OMB, el puertorriqueño Francisco Valcárcel, para una revisión exhaustiva de la actuación del réferi y los jueces de la pelea, que se llevó a cabo al aire libre frente a más de 51.000 aficionados en el Estadio Suncorp.

Pacquiao añadió que la OMB debe tomar medidas “para no erosionar el interés de la gente en el boxeo”. “Yo adoro el boxeo y no lo quiero ver morir por decisiones injustas”.

En su carta del 3 de julio a Valcárcel, el presidente de la Junta de Juego, Abraham Kahlil Mitra, y otros dos funcionarios, el púgil expresó su preocupación por “los posibles errores del réferi y los tres jueces que oficiaron la pelea en cuestión”.

“Solicitamos una revisión a fondo de la OMB sobre posibles errores del réferi en los que no se hicieron algunas deducciones y sobre los jueces en su fallo, que ha causado opiniones dispares respecto a su objetividad”, indicó el comunicado.

Los entrenadores de Pacquiao criticaron al réferi por no haber hecho más por detener o penalizar los cabezazos y llaves de cuello.

Mencionaron estadísticas que mostraron que Pacquiao, que necesitó puntos en dos cortes en la cabeza sufridos en cabezazos, acertó el doble de puñetazos.

Entre los críticos más acérrimos del resultado estaban los comentaristas de ESPN, que emitió la pelea en vivo en Estados Unidos.

Los tres jueces concedieron la victoria a Horn, y la tarjeta del estadounidense Waleska Roldan, de 117-111, fue la más criticada. El estadounidense Chris Flores y el argentino Ramón Cerdan dieron puntajes más ajustados de 115-113.

Pacquiao tenía una cláusula de revancha en el contrato, de modo que el filipino de 38 años podría negociar un combate con Horn antes que termine el año.

La OMB tuiteó el domingo una foto de las tarjetas de los jueces, y tras la petición de una pesquisa publicó otro mensaje el miércoles en el que indicó que “el criterio de un réferi o juez no puede revocarse, salvo en caso de fraude o violación de las leyes, que no es el caso en Pac vs Horn”.

Pacquiao llegó al combate con récord de 59-6-2, pero la última de sus 38 victorias por nocaut fue en 2009. Horn no había perdido en sus 17 peleas previas, pero nunca había enfrentado a un boxeador con los méritos de Pacquiao. (Informador.com.mx)