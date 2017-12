Pago de deudas, el destino del aguinaldo

Los mexicanos utilizan su aguinaldo para pagar deudas y realizar compras de Navidad, las cuales son buenas opciones, aunque hay otras alternativas para aprovecharlo al máximo, señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Ante la temporada navideña y la llegada de prestaciones como el aguinaldo, el organismo brindó algunas recomendaciones para hacer un uso inteligente del dinero que se reciba y evitar así que “se vaya de las manos”.

En un comunicado, refirió que el aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores con una relación laboral remunerada y subordinada a un patrón, y debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo indica que el aguinaldo es un derecho irrenunciable, por lo cual si no se cumplió un año en el lugar de trabajo, no hay excusa para no recibir esta prestación, ya que la empresa o institución tiene la obligación de pagar la parte proporcional de la prestación, conforme al tiempo que se laboró en ella.

De acuerdo con la encuesta “Compras de Fin de Año 2016” realizada por Deloitte México, las tres principales respuestas acerca del uso que los participantes darían a su aguinaldo fueron, en primer lugar, pagar deudas, posteriormente realizar compras de Navidad y después ahorrar.

Asimismo, 35 por ciento consideró comprar de uno a tres regalos, siendo ropa y calzado los obsequios más mencionados; seguidos de la electrónica y equipos de cómputo; juguetes y muñecas; libros, películas, música, juegos; y finalmente, mejoras y reparaciones en el hogar.

Ante ello, la Condusef sugirió tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, con la finalidad de sacarle el mejor provecho al aguinaldo, en beneficio de las finanzas personales.

Elaborar un presupuesto, pues esto permitirá conocer la capacidad de pago y así establecer un límite en compras para evitar comprometer el ingreso futuro y, con ello, tener un control del dinero. (ElSigloDeTorren.com.mx)