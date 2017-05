Película de Derbez recauda 12 MDD en taquilla

Estados Unidos.- ¿Cómo ser un latin lover?, el nuevo filme protagonizado y producido por Eugenio Derbez, logró en su semana de estreno el segundo puesto en la taquilla estadounidense, superando a la cinta de suspenso tecnológico The circle, con Tom Hanks y Emma Watson.

La película, en la que participa también la actriz mexicana Salma Hayek, recaudó 12 millones de dólares en su fin de semana de estreno, exhibida en mil 118 salas de aquel país, de acuerdo con el sitio varieaty.com.

La historia quedó abajo sólo de The fate of the furious, que obtuvo 19.4 millones, exhibida en 4 mil 77 salas.

De acuerdo con agencias, el fin de semana de estreno tuvo un 89 por ciento de audiencia hispana. (diariodecolima.com)