Piden confiar en Tamaulipas

Tamaulipas.- El comandante de la Primera Zona Naval, Francisco Pérez Rico, pidió a los turistas tener confianza en el destino turístico de Tampico y su zona metropolitana, puesto que ya se dispuso un operativo por tierra, aire y mar para garantizar la seguridad de los vacacionistas.

Destacó que en la zona los delitos de alto impacto han sido mínimos, salvo el secuestro del sacerdote que fue liberado sin pago de rescate la semana pasada.

“Vamos a tratar que esto no pase (casos de secuestro) eso no tiene por qué pasar, pero pues pasó. A los turistas que tengan confianza, que estamos con ellos, estamos vigilando, ya ven toda la gente que participó en este desfile más aparte la que no desfiló y que está lista”, declaró en entrevista al concluir el arranque oficial del Operativo de Seguridad de Semana Santa 2017.

En tanto, el comandante del Quinceavo Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jorge Osornio, dijo que debido a que los elementos están siendo distribuidos a todos los puntos turísticos del País no habrá un reforzamiento militar en la zona.

“El número es variado porque tenemos diferentes áreas que cubrir aquí, tenemos alrededor de 200, 250 elementos permanente aquí en la zona conurbada”, informó.

Hoy, la Semar rechazó que sus elementos hayan agredido a balazos una camioneta ayer en Reynosa, lo que dejó una pareja texana lesionada.

Trabajarán policías tiempo extra en Semana Santa.

La falta de elementos y la gran cantidad de turistas que se esperan en el sur de Tamaulipas obligará a que los 200 policías estatales asignados a Tampico y su zona metropolitana tengan que trabajar de 6 a 8 horas extras a su turno normal de 24 horas.

El coordinador de la Policía Estatal en esta región, Alejandro Beaven, detalló que ya se les informó a los policías que tendrán que laborar quizá un medio turno más y que no podrán solicitar vacaciones durante este periodo.

Explicó que esta medida obedece a que son muchos los puntos que cuidar, además de Playa Miramar, donde podrían arribar en una semana más de 700 mil turistas. (ElManana.com.mx)