“Piratas del Caribe” lidera taquilla en cines de EU

Estados Unidos.- “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, la quinta entrega de la saga sobre piratas protagonizada por Johnny Depp y producida por Disney, quedó en el primer lugar de la taquilla cinematográfica estadounidense, pero sin alcanzar cifras deslumbrantes.

La última aventura del pirata Jack Sparrow habría totalizado unos 62,2 millones de dólares en 4.276 salas el fin de semana según las proyecciones de BoxOfficeMojo.com, y considerando el feriado del lunes en Estados Unidos podría alcanzar los 77 millones de dólares, cifras algo exiguas para una producción con un presupuesto de 230 millones de dólares.

La historia en la que Sparrow pelea contra marineros fantasmas liderados por el capitán Salazar, que interpreta el español Javier Bardem, también marca el estreno más flojo para la saga desde la primera entrega, que dejó unos 46 millones de dólares en boleterías.

Los números marcan un progresivo descenso de la franquicia. En 2011, “On Stranger Tides” obtuvo 90 millones de dólares en su primer fin de semana, por debajo de los 114,7 millones de “At World’s End” (2007) y los 135,6 millones de “Dead Man’s Chest” (2006).

“Baywatch”, otro estreno del fin de semana protagonizado por Dwayne Johnson y Zac Efron y basado en la popular serie televisiva de la década de 1990, también decepcionó, con unos 18,1 millones de dólares en 3.647 salas que se ampliarían a 22 millones contabilizando también la boletería del lunes.

“Baywatch” quedó tercera entre las películas más vistas del fin de semana, por detrás de “Guardianes de la galaxia Vol. 2”, que parece convertirse en el único gran éxito cinematográfico de esta temporada veraniega en Estados Unidos.

La película de Disney se encaminaba a totalizar 24,2 millones de dólares en el fin de semana extendido, llevando su total doméstico a casi 340 millones de dólares.

“Alien: Covenant”, en su segundo fin de semana en las salas, alcanzaría los 13,1 millones de dólares en los cuatro días para quedar cuarta en la lista de las más vistas. “Everything, Everything”, una producción de bajo presupuesto de Warner Bros., llegaría a los 7,6 millones de dólares en el quinto lugar. (RadioFormula.com.mx)