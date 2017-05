Que los tribunales investiguen a Peña Nieto por corrupción: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador reconoció que de ser vencedor en las elecciones de 2018 autorizaría la creación de un fiscal independiente para investigar posibles actos de corrupción cometidos por el Presidente, Enrique Peña Nieto, durante su mandato, así lo afirmó a la cadena Univisión.

“Que se investigue, en las instancias correspondientes, no es mi fuerte la venganza, justicia, pero no venganza. van ha haber tribunales para eso, lo que no sucede en la actualidad” indicó .

En este marco descartó haber sostenido algún encuentro con el mandatario y simplemente, dijo, se limitó a saludarlo, durante algún debate.

Durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) negó algún vínculo con la ex candidata a diputada por el distrito veracruzano de las Choapas, Eva Cadena, quien apareció en un video mientras recibía cantidades de dinero dirigidas a su persona.

“No es mi recaudadora y a la señora la he visto tres veces en mi vida” indicó.

Sobre el tema, López Obrador calificó como “muy mala” la acción de la ex abanderada por Morena, pero también dijo, existió una intención para desacreditarlo. “La grabaron para afectarme a mi” indico.

En este marco, aclaró que no conoce a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz preso ahora en una cárcel de Guatemala, por su posible participación en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Andrés Manuel agregó que por ahora se sostiene con 50 mil pesos que recibe por parte del partido Morena, mismos que, indicó, son administrados por su esposa, Beatriz Gutiérrez además de que recibe regalías por los libros que ha publicado.

Así mismo añadió que carece de propiedades inmobiliarias, pues estas ya fueron heredadas a sus hijos.

“No tengo, aunque les parezca increíble a estos corruptos, no tengo cuentas de cheque, no tengo tarjetas de crédito, pero no de ahora, sino desde hace 40 años.”, señalo.

Con ello, desecho, que detrás de sus aspiraciones políticas exista un interés económico.

“No me interesa el dinero, no lucho por dinero, lucho por ideales y principios, si yo luchará por dinero fuese inmensamente rico, no lo que la señora Eva me iba a entregar, tendría mansiones en el extranjero, aquí en México”, indicó.

Por último descartó ser un hombre corrupto, de haber sido así, dijo, ya lo habrían “despedazado” desde hace mucho tiempo. (SDPNoticias.com)