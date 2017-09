Reportan tiroteo en escuela de Estados Unidos

Columbus, Ohio.- Esta mañana, la Policía estadounidense recibió una alerta de un tiroteo en la Escuela Secundaria Scioto en Columbus, Ohio, en Estados Unidos, informó CBS News.

La Policía de Columbus, Ohio, señaló que un sospechoso fue arrestado tras el reporte de un tirador y no se reportaron lesiones. La primera llamada sobre el incidente a las 8:33 a.m. y que la detención se hizo a las 8:58 a.m.

Además, las autoridades pidieron a las personas que se mantuviera lejos de la zona cerca de la Escuela Secundaria Scioto. Por su parte, el vocero del distrito escolar, Scott Varner, dijo que la escuela fue colocada bajo llave mientras las tripulaciones respondían. (LaRepublica.pe)