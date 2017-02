Reúne Bieber a más de 50 mil fans en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El Estadio de los Rayados vibró al máximo con la presentación de Justin Bieber, quien complació a las 51 mil 500 personas que acudieron a su espectáculo, luego de cinco años de ausencia en tierras regias.

Alrededor de las 21:30 horas, el ídolo juvenil apareció en el escenario dentro de una jaula transparente, causando la locura de todas sus fans.

La fiesta inició con “Mark my Words” y “Where are You Now”, canción que se vio iluminada por fuegos artificiales que salían del techo del llamado “Gigante de Acero”.

Canciones como “Boyfriend”, “Company”, “Children”, “Baby” y “Purpose”, fueron coreadas por los fans de Justin, quienes esperaban con ansias desde hace meses esta presentación.

El espectáculo finalizó minutos después de las 23:00 horas, con el grato recuerdo para las miles de personas que esperaron durante muchos años el regreso de Justin Bieber a Monterrey. (Info7.mx)