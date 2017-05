Rinden honores a policía estatal caído en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Como reconocimiento por haber ofrendado su vida por la seguridad de los Tamaulipecos, la Secretaría de Seguridad Pública, realizó un homenaje de cuerpo presente al Policía Estatal Acreditable, Israel Nicasio Morales, quien falleciera en cumplimiento de su deber el pasado lunes 9 de mayo en el municipio de Reynosa.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Delegación de la Policía Estatal en Reynosa, y fue presidida por Javier Garza de Coss, representante del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la Zona Norte y el Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Luis Felipe López Castro, contando con la presencia de la familia.

Nicasio Morales contaba con 34 años de edad y formaba parte de la Policía Estatal desde el mes de agosto de 2013; actualmente se encontraba comisionado a labores de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

En el homenaje se contó con la presencia de Maki Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa; Vicealmirante Julio César Pecina Ávila, Mando Especial Zona Frontera de la Secretaría de Marina; General de Brigada DEM Luis Cresencio Sandoval González, Comandante de la Octava Zona Militar, y el Inspector Miguel Ángel Montero Gómez, representante de la Policía Federal.

Durante la despedida con honores al Policía Estatal, Israel Nicasio Morales, se llevó acabo el pase de lista y el toque de silencio, para reconocer su entrega, valor y lealtad como servidor público.

En su mensaje, el Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Luis Felipe López Castro, reconoció el trabajo, esfuerzo y sacrificio de los efectivos estatales, que ofrendan su vida para brindarle seguridad a los tamaulipecos.

“Estamos aquí reunidos para honrar a un héroe caído en cumplimiento de su deber; su sacrificio no será en vano; ahora estamos en Reynosa, mañana estaremos en otra ciudad recuperándola de las garras del crimen organizados; no descansaremos hasta ver a Tamaulipas en paz, donde sus habitantes puedan decir, salí y regresé y no pasó nada”.

López Castro, refrendó a la familia de Nicasio Morales el compromiso del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, de brindarles todo el apoyo en agradecimiento por el trabajo desempeñado y haber entregado su vida en cumplimiento de su deber como Policía Estatal.

“Su recuerdo perdurará entre sus compañeros por siempre, estoy siendo el portavoz del Gobierno y de la Policía Estatal para expresarle a la familia de Israel todo nuestro afecto y respeto, ya que su perdida no podrá ser restituida”. (Redacción)