Si hubiera tomado un café con Azcárraga seguiría en el cargo: Peláez

Ciudad de México.- Ricardo Peláez atribuyó su intempestiva salida de América a la falta de comunicación que tuvo con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean, desde hace algunos meses, situación que pudo haber creado una confusión importante y por la cual se habría decidido que no participara más en las juntas del consejo de futbol de Grupo Televisa.

En entrevista con la cadena Imagen, el ex presidente deportivo de las Águilas aseguró que si hubiera tenido oportunidad de hablar directamente con el presidente de Grupo Televisa, aún estaría como parte de la directiva.

“Quizá la comunicación se fue desvirtuando y ya no hubo tanto contacto con el dueño. Estoy seguro que si hubiera tomado un café con él no pasa nada. Entiendo las ocupaciones que tiene, ya no tuvimos la comunicación este torneo, no lo pude hacer y decirle, pero estoy seguro que la comunicación siempre fue buena.

“Ya no tuvimos las juntas de consejo tan frecuentes, siempre se respetó mi trabajo, pero nunca le pude decir al señor Azcárraga de frente cómo estaba todo, siempre fue a través de alguien, estoy seguro que si me tomo un café con Emilio, yo estaría aún ahí”, sentenció.

Peláez reveló que el pasado viernes, Yon de Luisa le indicó que ya no estaría presente en la junta del consejo de futbol de Grupo Televisa , ente que toma las decisiones al interior del equipo, y que se llevaría a cabo el próximo lunes, situación por la que Peláez Linares decidió hacerse a un lado del cargo.

“Me dijeron que ya no me presentara a la reunión del consejo del próximo lunes y dije ‘Si ya no voy, ya no tengo nada que hacer aquí’, subió un poco de tono la plática con Yon, pero de ahí en fuera no hay más que cosas buenas”, manifestó, al tiempo que dejó en claro que de su parte sí volvería al América.

“Sí, por supuesto (que volvería), dejo la puerta abierta, si no, lo que Dios me ponga en el camino”, concluyó. (MedioTiempo.com)