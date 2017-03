Siempre existe descontrol en los penales: Fasci

El vocero de Seguridad, Aldo Fasci, reconoció que la seguridad en los penales del Estado no está garantizada ya que son de mediana seguridad.

“En este tipo de centros penitenciarios siempre hay descontroles, y el Estado tiene la obligación de poner las cosas en su sitio, ahorita están en orden pero es permanente”, señaló.

Indicó que algunas de las soluciones que han explorado, es el crear más espacios en los centros penitenciarios, así como la construcción del nuevo penal en Mina; sin embargo, no existen los recursos para lograrlo.

“Son penales de media seguridad, se está trabajando en concreto, de hecho tengo una reunión para una nueva solución, que hacer nuevas áreas en los centro penitenciarios para tener más espacios; otra solución es la construcción del nuevo penal, para lo cual no hay recursos federales”, dijo.

El funcionario reiteró que no se trató de una riña, sino de una protesta que a su inicio fue pacífica pero después terminó en la quema de colchones y lanzamientos de piedras.

“No hubo riña, hay un reglamento interior, es una minoría de los 600 que arrojaron piedras. Estamos en alerta, no es una situación anormal y que nos tenga contentos y cuando tiene un centro penitenciario esto es cíclico”, indicó.

Agregó que actualmente la situación penal de Cadereyta está en orden y las familias siguen ingresando aunque no es día de visita, para que ellos mismos se den cuenta de cuál es la situación que impera dentro del centro penitenciario.

“Sigue Derechos Humanos apoyando a hacer labores, se está haciendo el recuento de los daños, no son grandes, no son cuantiosos”, indicó.

Por su parte, Marco Antonio González, coordinador de la bancada del PRI, se expresó a favor de que la presencia de los militares puedan estar en los centros penitenciarios.

“Es una bomba de tiempo, era el tercer penal que faltaba de suceder algo; no sé por qué el Estado no ve con seriedad el tema de los penales, y si no puede tener el control que lo transfiera por alguien que sí.

“Es lo que veo (la posibilidad del ingreso de los militares a los penales) es lo que veo, han hecho un buen trabajo, hay que dejar a los expertos”, indicó.

Agregó que el gobierno del Estado debe poner la atención a los penales y decidir qué medidas va a realizar en ellos.

Por su parte, Tláloc Cantú, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en el Congreso local, indicó que una de las visitas que tenían programada para este jueves, fue reagendada para la próxima semana, debido a los hechos ocurridos.

Agregó que si se implementaran programas de rehabilitación ayudarían al interior de los penales.

“Hay una vulnerabilidad en los centros penitenciarios donde se ocupa del apoyo de todas las instancias y que busquemos apoyos paralelos”, comentó. (ElFinanciero.com.mx)