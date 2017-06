Sonriente, Javier Duarte acepta enfrentar acusaciones en México

Guatemala.- Eran las 12 del medio día tiempo local del martes, Javier Duarte, llegó a la torre de tribunales de la capital guatemalteca fuertemente custodiado, a bordo de una camioneta de la Policía Nacional Civil.

Llegó hasta la puerta del edificio donde decenas de medios de comunicación lo esperaban, vestido con pantalón gris, camisa a cuadros morada y esposado de manos.

“Lo que pasa es que como hay mucha gente aquí, cuando me ponen las esposas atrás, me lastimo. Entonces si me van a poner las esposas pónganme otras”, pidió el exgobernador de Veracruz.

Después, la revisión de rutina y le regresan los zapatos al exgobernador.

En el piso 13 una sala del Juzgado Tercero lo esperaba, y su decisión era aún un misterio.

¿Ex gobernador va usted a aceptar esta solicitud de extradición? “Ya se enterará en su momento”, dijo.

Ya en la sala, el juez, pidió a su abogado mexicano, Pablo Campuzano, que se retirará por no haberse registrado de la manera correcta.

Juez: El caballero que lo acompaña, me podría dar su nombre y quién es usted.

Pablo Campuzano: Con gusto su señoría, Pablo Campuzano de la Mora, vengo como asesor de la defensa.

Juez: ¿Usted es abogado?

PC: Abogado mexicano.

Juez: ¿Usted ha sido incorporado al Colegio de Abogados de Guatemala?

PC: No, su señoría, vengo aquí como asesor de la defensa, del licenciado Velázquez, como abogado especializado en derecho mexicano.

Juez: Parte del ejercicio de la jurisdicción guatemalteca únicamente pueden estar presentes, los sujetos procesales que debidamente están acreditados.

PC: Los delitos que se le imputan previstos y sancionados por leyes mexicanas, es que la asesoría de esta asesoría mexicana resulta importante para el presente procedimiento

Juez: Pero no como partícipe, como defensor. Por ese motivo. le voy a indicar que ante la ausencia de incorporación a nuestro colegio que en esta audiencia usted no puede estar.

Por varios minutos, Duarte escuchó de Karina Bolaños, fiscal del Ministerio Público de Guatemala, los delitos que se le imputan, le llamaron la atención por hacer gestos y corregir a la fiscal y finalmente aceptó la extradición solicitada por el gobierno mexicano el 7 de junio por los delitos del fuero de común de peculado, coalición, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

“Por verdaderamente considerar las irrisorias y una falta de respeto a las autoridades aquí presentes y una circunstancia que hace que perdamos el tiempo aquí, he determinado allanarme, para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país, es decir en términos coloquiales acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido, por cierto, está haciéndome en torno a este caso”, afirmó Duarte.

El juez Saúl Martínez autorizó su extradición hacia México, poniéndole fin a la segunda audiencia de Duarte de Ochoa.

“Después de haber oído y la manifestación expresa que el señor Duarte ha hecho en esta audiencia, este tribunal ha considerado aceptar el allanamiento que él mismo ha hecho en esta audiencia. Como consecuencia de ello ordenamos suspender el trámite del presente procedimiento extradición y en consecuencia sin más trámite se acoge a la petición de extradición a los Estados Unidos Mexicanos del señor Javier Duarte de Ochoa”, concluyó Saúl Martínez, juez presidente Jugado Tercero Sentencia Penal de Guatemala.

Luego de haberse allanado a esta solicitud de extradición, la situación jurídica del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, depende del Juzgado Quinto de Sentencia Penal, que estará resolviendo el próximo 4 de julio.

“En esa audiencia se presentarán las pruebas de descargo por los delitos federales de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito”, señaló la fiscal Karina Bolaños.

“220 millones de pesos que fueron depositados de una cuenta del gobierno del estado a otra cuenta del gobierno del estado y por instrucciones que no fueron mías. Pues de los funcionarios que estaban en su momento. No lo sé, habría que ver el expediente”, comentó Javier Duarte en el elevador.

¿Qué decisión va a tomar del otro proceso? “Ah bueno, eso lo sobremos el 4 de julio que es la audiencia”, enfatizó Duarte de Ochoa.

Mientras tanto seguirá en la prisión militar de Matamoros, a donde regresó la tarde de este martes.

“Creo que es una pérdida de dinero y de recursos”, concluyó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. (Noticieros.Televisa.com)