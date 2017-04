Suspenden alcoholímetro en Tampico durante Semana Santa

Tampico, Tamaulipas.- Pese a la alta incidencia de accidentes que se detonan por el alto consumo de alcohol durante los periodos vacacionales, en el municipio de Tampico, uno de los más visitados por turistas, las autoridades locales decidieron suspender operativos anti-alcohol en Semana Santa.

Mediante un acuerdo propuesto por la Comisión de Seguridad del Cabildo en esa ciudad al sur de Tamaulipas y con el apoyo de la presidenta municipal, Magdalena Peraza quedan suspendidos los operativos Grúa y Alcoholímetro a partir de la próxima semana.

El director de tránsito municipal, Miguel Ángel Santiago, reveló que recibió la instrucción para aplicar dicha instrucción y solo tendrán presencia de los agentes en la zona centro, zona dorada, áreas comerciales y sitios turísticos para garantizar de forma permanente que haya fluidez y seguridad vial.

Los operativos se suspendieron en Tampico por determinación de la Comisión de Seguridad y de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y se trabajará de forma preventiva”, señaló.

No obstante que no se aplicarán estas estrategias preventivas, instituidas a nivel nacional y que en la Ciudad de México son permanentes, en esta localidad tamaulipeca, las autoridades sólo están exhortando a concientizar sobre la importancia de no conducir bajo los influjos del alcohol y designar a un conductor designado. (Excélsior.com)