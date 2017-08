Syntek arremete contra el reggaetón

México.-El cantautor Aleks Syntek sacó todo su desprecio y molestia por el reguetón en una entrevista. Durante la conversación, Syntek habló de este estilo de música como algo repetitivo e inocuo que carece de cualquier complejidad.

No en mala onda pero el reguetón me tiene hasta la madre. Ya no puedo más. (…) ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿ Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias (sic) y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, ¿Oye qué? ¿Todos los días desayunan bolillo con nata? Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, por grabar reguetón.”

También comparó al reguetón con una droga: es de fácil acceso, se vuelve adictiva rápidamente y no deja pensar, según lo que refirió el cantante.

Siento que es una música muy de fuga, como que te droga y no te deja pensar en otra cosa. Te dice ‘¡No pienses! ¡No pienses!’”

De paso, habló de su propia experiencia en el mundo de la música. Syntek contó que le han ofrecido hacer reguetón pero que, hasta ahora, se ha negado rotundamente.

Me han dicho y me han buscado pero la neta no le entro, no le entro. Digo, si ya no queda nada más y, sin reguetón, me quedo excluido del mundo musical pues le entro… Pero creo que antes me pongo a hacer jazz o música clásica, me cae.”

Finalmente, comparó al reguetón con el porno y aseguró que él no consume este tipo de entretenimiento para adultos para dar un buen ejemplo como embajador de la UNICEF. Además, bromeó sobre el origen de esta música tan popular asegurando que “viene de los simios”.

Y es una música muy sexual… Yo creo que es porno. Porque hay una diferencia entre canciones porno y canciones eróticas. Creo que, por ejemplo, una canción como “Mujer contra mujer” de Mecano es erótica, pero lo que hacen los reguetoneros es porno. (…) El reguetón viene de los simios, ojo”

La entrevista forma parte de una gira de promoción para el más actual disco de Syntek, “Trasatlántico”; y, hasta ahora, ha levantado muchas críticas. Frente a los cuestionamientos, Syntek ha defendido su opinión expresando que no está en contra de ningún estilo sino de la falta de diversidad en la música. (Noticieros.Televisa.com)