Tamaulipas, principal receptor de deportados

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Para cientos de migrantes mexicanos lograr el “sueño americano” se ha frustrado al ser deportados de los Estados Unidos, aunque la repatriación de los connacionales ha disminuído por las fronteras de Tamaulipas, continúan enfrentando peligros al internarse y permanecer en territorio estadounidense.

Roberto Pérez, un mexicano deportado relata los peligros a los que se enfrentó al cruzar ilegalmente por las traicioneras aguas del río Bravo, así como las altas temperaturas que azotaban en la zona sur de Texas.

“Está muy peligroso cruzar el río, sientes que te jala la corriente y ya cuando cruzas vas caminando por puros ranchos y hace mucho calor, no traemos agua, nos daba casi insolación, pero sí pude llegar; estuve viviendo allá como 10 años, pero me deportaron y ahora ya me voy a regresar a Oaxaca”, narró.

Por otra parte, el delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado, Segismundo Doguim Martínez, informó que en lo que va del año se ha registrado una disminución del 30 por ciento en las repatriaciones en comparación al anterior.

Explicó: “Con referencia al año pasado no hay un aumento sustancial de repatriaciones, entonces estaremos esperando que así continúe y darles todos los apoyos que se les está dando a través del programa “Somos Mexicanos”, que es un programa federal que aglutina todas las estancias federales, estatales y municipales”.

Indicó que actualmente Tamaulipas es el principal receptor de deportados, y repatriados que son originarios del estado de Michoacán, posteriormente siguen los oriundos de San Luis Potosí.

Señaló que el año pasado fueron deportados de los Estados Unidos aproximadamente unos 50 mil mexicanos, los cuales son repatriados a nuestro territorio en un horario determinado y en los puntos fronterizos establecidos de acuerdo a los tratos locales establecidos por autoridades de los dos Laredos.

A LA BAJA

Según cifras del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes las atenciones a los migrantes van a la baja año con año; en el 2016 recibieron a 40 mil 900 deportados, mientras que en el 2015 fueron 61 mil migrantes, en el 2014 fueron 78 mil connacionales los que fueron retornados, y en el 2013 alrededor de 100 mil. (ElManana.com.mx)