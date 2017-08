Taylor Swift regresa a la música

Taylor Swift estrenó “Look What You Made Me Do”, primer sencillo del disco “Reputation” que lanzará el próximo 10 de noviembre. “Reputation” será el primer disco de Swift tras el exitoso “1989”, publicado en 2014 y con el que gracias a canciones como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Bad Blood” y “Wildest Dreams”, batió los récords de ventas en la primera semana en Estados Unidos.

Con “1989” Taylor Swift también ganó un Grammy al mejor álbum, convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar este prestigioso premio dos veces.

Con su nueva canción Taylor Swift parece demostrar las ganas que tiene de emprender más batallas, teniendo en cuenta que hace una semana ganó el juicio por agresión sexual que la enfrentaba al locutor David Mueller, quien la tocó inapropiadamente en 2013.

Con “Look What You Made Me Do” la artista deja atrás las canciones en las que soñaba con un amor de cuento de hadas y se burlaba de sus relaciones fracasadas, y exhibe una faceta hasta ahora desconocida.

Tras anunciarlo en su cuenta de Instagram a principios de esta semana, después de eliminar todas sus publicaciones y subir días más tarde unos misteriosos videos en los que solo se veía a una serpiente muy enfadada, Taylor Swift este sencillo de tono amenazante y mordaz en el que, según varias pistas, parece estar dirigido a dos de sus enemigos públicos: Kanye West y Kim Kardashian.

El sencillo sería una venganza o una respuesta a la canción de West “Famous”, en donde asegura “hice a esa zo**a famosa”. En sus primeros versos ya aparece lo que sería la primera y menos sutil referencia de Swift al rapero, en una supuesta metáfora que dice: “No me gustan tus jueguecitos / No me gusta tu escenario inclinado”. Para comprender el alcance de sus palabras hay que tener en cuenta que durante la gira “Saint Pablo Tour”, Kanye presentó una innovadora apuesta escenográfica en la cual actuaba sobre una plataforma móvil que, efectivamente, se inclinaba según iba caminando por ella. (Leer Kanye West se defiende y asegura que a Taylor Swift le falta sentido del humor).

El matrimonio Kardashian-West podría ser solo uno de los objetivos en la extensa lista de la estrella, según da a entender parte del estribillo del tema: “Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado”. (Archivo Kim Kardashian, Kanye West y Taylor Swift, de nuevo enfrascados en una pelea).

En vista de este primer adelanto cargado de indirectas, es probable que Katy Perry y Calvin Harris -entre otros- ya estén preguntándose qué les tiene preparado Taylor Swift. De hecho, muchos han visto una clara referencia Perry en la frase “Me pediste un lugar para dormir / me echaste fuera y organizaste un banquete”, en vista de que en su videoclip “Bon Appétit” Katy aparecía como el plato principal de un macabro banquete.

El programa “Good Morning America” presentó este viernes un primer fragmento del videoclip, dirigido por Joseph Kahn -quien ya se puso al frente de “Blank Space” y “Bad Blood”- y es posible que este domingo Taylor Swift dé alguna que otra sorpresa en los MTV Video Music Awards, según las teorías aún sin confirmar de sus fans.

Tras su debut en el country acompañada solo de una guitarra, Taylor Swift se convirtió en estrella indiscutible de la música pop.

Taylor Swift copó los titulares la semana pasada al ganar una demanda civil contra un DJ. Después de varios días de audiencias marcadas por sus fuertes declaraciones y sus lágrimas, un tribunal de Denver le dio la razón el 14 de agosto ante el DJ David Mueller, al que acusó de haberle tocado la cola durante una sesión de fotos en 2013.

La cantante hizo posteriormente una donación cuyo monto no trascendió a una asociación para la defensa de víctimas de abuso sexual. (ElEspectador.com)