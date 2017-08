Temen alza al costo de gasolina en Tamaulipas

Tamaulipas.- Empresarios del sur de Tamaulipas temen que con el paro total de la Refinería Francisco I. Madero aumente el precio de la gasolina por lo que piden a Pemex implementar medidas para mantener el costo.

Pemex informó que a partir de ayer la Refinería Madero iniciará un proceso paulatino de paro total para realizar trabajos de mantenimiento y mejorar su productividad, donde según fuentes se invertirán 3 mil millones de pesos.

El presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero (CEM), Jaime Posadas Lara, dijo que solicitarán reunirse con autoridades de Pemex para pedirles que no favorezcan el desplazamiento laboral y que contraten a empresas de la región.

“Lo que me preocupa es el precio de la gasolina que no lo vayan a incrementar, si revisan los precios de la gasolina son distintos en cada plaza y eso depende de donde la traigan, me parece que si es una consecuencia de mantenimiento en Pemex no debiera impactar a quienes nos venden la gasolina”, destacó.

En rueda de prensa, el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, consideró que el mantenimiento de la Refinería Madero es una buena noticia debido al riesgo que implica para las miles de familias que viven alrededor de ella.

“Vamos a exigir y eso es lo que vamos a respaldar en esos términos, que haya una relación responsable con los sectores productivos de la región, que las constructoras que vengan tomen en cuenta a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, a los sindicatos que generan la mano de obra local”, enfatizó.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), Jesús Abud, indicó que en la región hay al menos 50 empresas afiliadas a la cámara que cuentan con la capacidad para prestar servicio en los trabajos de mantenimiento. (ElMundodeTehuacan.com)