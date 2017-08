Trump propone proyecto para los que buscan ingresar a EU legalmente

Estados Unidos.- La propuesta presentada en febrero por los senadores republicanos David Perdue y Tom Cotton cambiaría el sistema de concesión de permisos de residencia permanente y eliminaría la conocida lotería anual que sortea cerca de 50 mil visas.

Trump aseguró que la iniciativa que busca reducir la inmigración legal en 40% en el primer año y en 50% durante la primera década, ayudará a la economía de los estadounidenses.

“Reducirá la pobreza, incrementará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles y miles de millones de dólares. Lo hará cambiando la manera en que Estados Unidos otorga tarjetas verdes a ciudadanos de otros países”, señaló el presidente de Estados Unidos.

El proyecto llamado Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte que en inglés conforma el acrónimo RAISE, que significa “incrementar”, también busca limitar la capacidad de nuevos ciudadanos estadounidenses para patrocinar a otros miembros de su familia que no sean cónyuges o hijos menores de edad.

Hoy en día los ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes pueden patrocinar a padres, hermanos e hijos adultos casados para obtener un permiso de residencia.

“La legislación no solo restaurará nuestra competitividad en este Siglo XXI, sino que restaurará los lazos sagrados de confianza entre Estados Unidos y sus ciudadanos. Esta legislación demuestra nuestra compasión por las familias norteamericanas que luchan y que merecen un sistema migratorio que pone primero sus necesidades y que pone primero a Estados Unidos”, enfatizó Trump.

El senador republicano Tom Cotton afirmó que el sistema de inmigración legal actual es un desastre obsoleto y que es momento de cambiarlo ya que cada año llegan más de un millón de inmigrantes a Estados Unidos, algo que el presidente Trump ha considerado que es una prioridad para su gobierno.

“La Ley RAISE evita que nuevos migrantes y nuevos inmigrantes cobren bienestar social y protegerá a trabajadores norteamericanos para que no sean desplazados. Y eso es algo muy importante. Ellos no llegarán aquí e inmediatamente comenzarán a cobrar bienestar social, eso no sucederá con la Ley RAISE. Ellos no podrán hacer eso”, concluyó Donald Trump.

Pese a que la ambiciosa propuesta tenga buena aceptación entre la base electoral del presidente, difícilmente superará la oposición demócrata en el Senado, algunos incluso, ya anunciaron que evitarán que sea aprobada. (Noticieros.Televisa.com)