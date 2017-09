Tuca aceptó el fracaso de Tigres en la Copa MX

Nuevo Léon.- Aunque no suele ceder ante la palabra fracaso, el entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, aceptó como tal el hecho de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa MX tras caer 1-3 contra Zacatepec.

“Fracaso… fracasamos en el intento, no puedo taparlo. Teníamos en nuestras manos la posibilidad de calificar y no lo hicimos, podría decir muchas cosas, pero sé que no van a poner lo que digo”, declaró Tuca al término del partido en el estadio Universitario.

Ferretti corrió el riesgo de jugar con Timothée Kolodziejczak y Larry Vásquez en un partido vital para el club, ya que tienen poco entendimiento con sus compañeros y lo dieron a notar con errores puntuales durante los 90 minutos.

Sin embargo, el estratega brasileño asumió la responsabilidad de lo que ocurrió en el juego, pero dejó en claro que no perdieron a causa de ellos.

“Cuando un equipo recibe un gol, tienes que involucrar a todos, uno se siente muy apenado, pero la responsabilidad es mía, la asumo, pero son jugadores de capacidad. No perdimos por ellos, perdimos por todos, todos ganamos, todos empatamos y todos perdemos, porque se me hace injusto, otros jugadores han cometido equivocaciones, hemos perdido y no se ha comentado nada, entonces por qué ahorita lleguen a querer colgarlos tampoco es justo, es una responsabilidad que asumí”,

finalizó. (MedioTiempo.com)