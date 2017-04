Turismo busca que coreanos visten Tamaulipas en verano

Tampico, Tamaulipas.- Tras señalar que con la promoción que hicieron para atraer turismo en esta Semana Santa, Marcela Cabal Ruiz, Subsecretaria de Desarrollo y Promoción Turística en el gobierno del Estado, dijo que están buscando también que coreanos visiten Tamaulipas probablemente en el periodo vacacional de verano, luego de que la línea AeroMéxico está planeando que lleguen a la Ciudad de México.

Esto, luego de que se le cuestionó como están cambiando la percepción que se tiene de Tamaulipas en el exterior.

Refirió que hace poco acudieron al Tianguis Turístico de Acapulco y presentaron una imagen fresca de su marca TAM y tuvieron una buena aceptación y la percepción de la gente es muy positiva.

“Con americanos, canadienses, el pronunciar Tamaulipas es muy complicado y cuando les dices TAM se les hace sencillo, se nos está acercando mucha gente que nos ve como destino Tamaulipas y quieren presentación, entonces estamos trabajando porque quieren presentación en inglés y nos comentaron que van a llegar aviones a la Ciudad de México con gente de Corea, se me acercó la línea AeroMéxico y quiere información de Tamaulipas porque buscan playas y nosotros tenemos playas preciosa”.

Indicó que los coreanos llegarán a México y están interesados en conocer con qué cuenta Tamaulipas en cuestión turística y como mucha gente de Corea trabaja en el puerto industrial les llama la atención y quieren ver si se traen a toda esa gente a esta zona.

Ante esta situación, señaló que verán si se abren otras rutas aéreas porque también tuvieron reuniones en ese tianguis turístico con aereolíneas para buscar una mejor conectividad para el estado.

Refirió que este es un primer acercamiento y esperan que para verano puedan tener una mayor afluencia turística porque se está trabajando en ello, sur de Tamaulipas y que se puedan levantar los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, ya que cada uno es hermoso, así como la reserva ecológica el Cielo.

Enfatizó que principalmente promocionan playas: Miramar, Carbonera, Soto La Marina, Barra del Tordo, por lo que están trabajando para tener mejores condiciones en los sitios turísticos.

GARANTIZADA LA SEGURIDAD EN CARRETERAS

En cuanto a seguridad, refirió que para este periodo vacacional de Semana Santa se hizo un arranque de salida en Victoria con todas las autoridades presentes y tienen módulos de atención, a los Ángeles Verdes y están preparados para atender a los turistas.

“Las carreteras están cuidadas y no hemos tenido ningún reporte, Tamaulipas es un destino carretero y Semana Santa recibimos muchos turistas por esa vía”.

Hizo hincapié en que en esta materia el gobernador está interesado en que las cosas funcionen bien y que sean un mejor destino para Texas, por lo que no han notado una baja, pues se está trabajando y aseguró van bien.

“No tenemos reporte de que haya sucedido incidentes, estamos trabajando todos en distintos puntos y no, no se ha reportado nada, vamos bien hasta el momento”.

La funcionaria dio que en lo que respecta a este periodo vacacional han tenido muy buena respuesta de la gente, pues había pasado tiempo que no tenían tanta gente en playa como en el centro y los hoteles están llenos.

Consideró que la promoción de los destinos se hizo a tiempo con grandes esfuerzos y ha dado buenos resultados.

“La gente está repartida por todo el estado, en los diferentes destinos y en las playas que es lo más visitado en estas épocas, Tula, también tiene bastante ocupación hotelera y bueno la zona sur es uno de los destinos más fuertes, sobre todo playa estamos en 85% de ocupación hotelera, muy alta en comparación a otros años.

Manifestó que están los espectaculares y sobre todo en Semana Santa tienen en Nuevo León y San Luis Potosí, en estaciones del metro, de autobuses, así como espectaculares en todo el estado, aeropuertos y otros sitios.

Dijo que en esta ocasión no se hizo promoción en Texas por Semana Santa, siendo principalmente en México, San Luis Potosí y Nuevo León.

“Fue más o menos una aportación de 4 millones en total”.

Indicó que ayer tuvo una reunión con autoridades de Ciudad Madero en donde le reportaron que la ocupación hotelera incremento muchísimo. (EnLineaDirecta.info)