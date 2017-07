Van contra el robo en autobuses en Tamaulipas

Tamaulipas.- Aunque en Tamaulipas los asaltos a los autobuses ya no son tan frecuentes como en 2015, la Policía Federal realizará operativos especiales en las unidades durante las vacaciones de verano para prevenir que se reactive el ilícito.

“Esta prevención también es de los asaltos al pasaje, que no es frecuente aquí en esta zona no hay asaltos a autobuses de pasaje, pero se está previniendo y con ese motivo se llevan a cabo ese tipo de operativos”, indicó, el Comisario de la PF en Tamaulipas, Alberto Castillo.

El Mando advirtió que el operativo para desalentar los asaltos a camiones comenzará desde que están en la terminal, donde se presenta el principal riesgo.

Castillo, explicó, que un oficial de la Policía Federal vestido de civil y de manera aleatoria abordará la unidad al arranque a su destino y viajará como pasajero hasta que salga al tramo carretero, el cual, estará atento para actuar en caso de que se cometa un robo en ese trayecto.

“Porque algunas veces los asaltos se dan cuando se suben personas y lo llevan a cabo a veces en ese inter de que salen de la ciudad hacía la carretera”, señaló.

Adrián Ugalde Hernández, Coordinador de la Policía Federal en Tamaulipas, dijo, que en el “operativo copiloto” el oficial encubierto desciende del camión de pasajeros y en un punto de la carretera aborda una patrulla que se encarga de escoltar a los pasajeros hasta donde termine la circunscripción.

“Y también viaja como copiloto en la cabina junto con el conductor y si es de noche llevarán la luz encendida para que los ciudadanos se den cuenta de que va acompañado de la Policía Federal”.

No obstante a que de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en lo que va del año sólo se ha registrado un robo a autobuses y que en el 2016 no se presentó ninguno, la preocupación de la Policía Federal es que no se reactiven ahora como ocurrió en el 2015 que sumaron 16 en total.

Graban a pasajeros

Como una estrategia para evitar que se cometan asaltos a camiones de pasajeros en las carreteras de Tamaulipas estas vacaciones, la Policía Federal, video grabará a los usuarios para identificarlos en caso de que ocurra un robo y dar con los responsables.

“Ése es el motivo, si también hay ocasiones en las que se utiliza esa medida de filmar a todo el pasaje para cualquier situación pues poder identificar a los presuntos delincuentes”, reveló Alberto Castillo.

A pesar de que la vigilancia en las carreteras será las 24 horas, el Comisario de la PF, recomendó a los visitantes viajar de día.

“Hay vigilancia las 24 horas de nuestra institución. Están además el 911 a disposición”, añadió. (ElManana.com.mx)