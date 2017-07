Walter Gargano explotó contra Mohamed; se quiere ir de Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Walter Gargano ya no es tomado en cuenta por Antonio Mohamed y se mantiene entrenando con el equipo Sub-20 de Rayados en las instalaciones de El Cerrito, siendo el entrenador argentino la razón por la que ya no quiere estar en el club.

Y es que el jugador lo acusó de querer quitarle dinero, y al no ceder, el entrenador se molestó.

“No quiero estar más en Monterrey; no es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador que se ha comportado mal, de mi parte siempre he sido un profesional, pero no lo soporta ni mi familia”, dijo en entrevista con el programa Sport 890 de Uruguay.

“No valora y trata al jugador como se merece. En México es importante este tema, algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, pero en mi caso no acepto eso y eso le molestó mucho, el ver que uno no se baja y realmente es así. Trató de negociar de otra manera con el club y dijo: ‘si Gargano sigue aquí, no lo voy a utilizar’; no me gusta que me toquen mi dinero”, añadió. (MedioTiempo.com)