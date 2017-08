Yahir no estará en el reencuentro, pero quiere participa

México.- El cantautor mexicano Yahir descartó que el jueves vaya a estar en el Auditorio Nacional con sus excompañeros de la Pr1mera Generación, egresados del programa de concurso “La academia”, aunque dijo que le hubiera gustado estar con ellos”.

Este 24 de agosto, en el llamado Coloso de Reforma, inician gira Alejandro, Estrella, Héctor, José Antonio, Laura, María Inés, Miguel Ángel, Myriam, Raúl, Toñita, Víctor y Wendolee para celebrar 15 años de haber pertenecido a uno de los programas de concurso televisivo que causó impacto en el país.

Yahir, uno de los participantes que más ha destacado en el ámbito musical, no podrá estar, pero no descarta estar con ellos.

“Creo que me agarraron en una etapa en la que no pude planear, no lo pude hacer, no lo pude concretar, tenía ya encima desde hace tiempo la grabación de la telenovela ‘ Mi marido tiene familia’ y estoy en foros desde hace cinco meses y aún falta un mes”, comentó.

Dejó claro que no es su deseo desviar la atención de lo que “estoy trabajando desde hace tanto tiempo”. También enfatizó que otras agrupaciones que han celebrado reencuentros han dedicado mucho tiempo para preparar los espectáculos, por lo que “creo que no era correcto ir a echar palomazo”.

“Las cosas hay que hacerlas en grande y ahora no tengo oportunidad de ensayar coreografías ni temas, mucho menos de hacer una gira, todo por falta de tiempo”. Sin embargo, remarcó, “estamos bien y les deseo todo el éxito (a sus excompañeros)”.

Arturo Velasco, uno de los productores del reencuentro, dejó ver en su momento la posibilidad de que en enero de 2018 la Pr1mera Generación repita concierto en el Auditorio Nacional, por lo que se le preguntó a Yahir si estaría dispuesto a estar con sus excompañeros en esa fecha.

“Sí claro, me encantaría, yo creo que para enero voy a estar más relajado y posiblemente estaré preparando disco, pero todo puede pasar, a lo mejor es antes (que se reencuentre con sus amigos), todo puede pasar”, reiteró.

“Quiero desearles lo mejor siempre, siempre, siempre; hicimos familia y un proyecto hermoso, un proyecto que dejó algo para la historia de la televisión en México y sobre todo, lo más importante: independientemente del rating: la amistad”, finalizó el sonorense, quien de manera reciente lanzó en plataformas digitales el sencillo “Llegaste a mi vida”.

La canción, de la autoría de José Luis Roma, es el tema de salida de la telenovela “Mi marido tiene familia”, en la que el “exacadémico” interpreta el personaje de Xavier, “Xavi”, Galán. (RadioFormula.com.mx)